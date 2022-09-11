نجران 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واستُنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية الأربعاء المقبل، ورشة عمل بعنوان "دور صندوق التنمية الزراعية في دعم وتشجيع القطاع الزراعي"، وذلك بمقر الغرفة.وتتناول الورشة دور الصندوق في تمويل المشاريع الزراعية بالمنطقة، والتعريف بالمنتجات التمويلية التي يقدمها للمستثمرين والشركات الزراعية وصغار المزارعين ومربي الماشية، إضافة إلى أهمية المنتجات والخدمات التي يقدمها لدعم القطاع الزراعي بالمملكة، ودور الجمعيات التعاونية في دعم العمل التعاوني لتسويق المنتجات الزراعية لصغار المزارعين، إضافةً إلى دور الممارسات الزراعية السليمة بالبيوت المحمية في تطوير وزيادة الإنتاج الزراعي.// انتهى //10:49ت م0028