عرعر 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة في مكتبه بالإمارة, مدير إدارة السجون بالمنطقة العميد أحمد النصيري بمناسبة تعيينه مديرا لإدارة السجون بالمنطقة.وأشاد سموه بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- للسجناء وأسرهم، ونوّه سموه بجهود المديرية وبأهمية التوعية للسجناء وتأهيلهم ليكونوا فاعلين ومنتجين في المجتمع بعد إطلاق سراحهم.من جانبه أعرب العميد النصيري عن سعادته بالثقة الغالية، وما استمع إليه خلال اللقاء من توجيهات سمو أمير المنطقة بالنيابة, سائلاً الله تعالى أن يمده وجميع زملائه بالعون والتوفيق للقيام بواجباتهم.// انتهى //10:50ت م0029