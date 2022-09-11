كوبنهاجن 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسبدأ الناخبون في السويد التصويت اليوم لانتخاب برلمان جديد للبلاد.ويتنافس في الانتخابات ثمانية أحزاب، أبرزها الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي ليسار الوسط، وهو الحزب الحاكم، وحزب ديمقراطي السويد المنتمي لليمين، وحزب المعتدلين.ومن المقرر أن تواصل مراكز الاقتراع فتح أبوابها حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي ومن ثم إعلان النتائج الجزئية الأولى للانتخابات.وتهدف الانتخابات التي تعتمد النسبية إلى منح 349 مقعدًا بالإجمال، ويحق للأحزاب التي تحقق أكثر من 4 بالمئة من الأصوات الحصول على مقاعد، فيما يتطلب تعيين رئيس للوزراء حصوله على غالبية مطلقة من الأصوات المؤيّدة، بشرط ألا يصل عدد المعارضين له إلى 145 صوتًا.// انتهى //11:10ت م0030