تونس 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالمحادثات التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، تناولا خلالها الوضع العام في البلاد وخاصة مواجهة الغلاء في الأسعار.وتناولت الصحف تأكيد الدول المشاركة في الاجتماع الدولي بشأن ليبيا الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين التزامها بدعم مسار شامل نحو إجراء انتخابات باعتبارها حلاً وحيداً لأزمة البلاد.وأوردت صحف الأحد إعلان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن بلاده مستعدة لاحتضان قمة عربية تاريخية تجمع شمل العرب وتوحد كلمتهم، وأنه سعد بتسليم أولى رسائل الدعوة الموجهة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى أشقائه قادة الدول العربية، لافتاً النظر إلى ارتياح كبير لمستوى التجاوب وتطلع لمشاركة متميزة في إنجاح هذا الاستحقاق العربي صوب مزيد من التضامن والتكامل.وتطرقت صحف تونس إلى إعلان حاكمة محافظة نيويورك الأمريكية كاثي هوشول، حالة الطوارئ على خلفية وجود دلائل تشير إلى انتشار فيروس شلل الأطفال بين سكان المحافظة، ودعوة وزراء المالية والاقتصاد الأفارقة، الدول الغنية إلى زيادة كبيرة في التمويل المتعلق بالمناخ لقارتهم.// انتهى //11:22ت م0031