الرياض 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واستنظّم هيئة الأفلام غداً، لقاءً افتراضياً مفتوحاً بعنوان: "التدريب في صناعة الأفلام"، تلتقي خلاله الهيئة بصُناع الأفلام المهتمين بفرص التدريب في هذا المجال؛ لرفع الوعي بأهمية تطوير هذه الصناعة الإبداعية.ويتناول اللقاء محاور متعددة منها: نشر الوعي بالمجال السينمائي كصناعة واعدة في المملكة، وتوفير برامج تدريبية نوعية تساعد في صقل وتطوير المواهب الحالية، واكتشاف مواهب جديدة، إضافة إلى تمكين الممارسين في المجال بأدوات احترافية تؤهلهم للإبداع في سوق العمل المحلي والعالمي، وكذلك تطوير شراكات منوعة مع معاهد وجامعات عريقة لمشاركة المعرفة ونقلها.ويأتي هذا اللقاء الذي سيقام لمدة ساعة من 6-7 مساءً، ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي دشنتها هيئة الأفلام لمد جسور التواصل مع مجتمع صُناع الأفلام، وتكثيف النقاش المفتوح مع المهتمين، في إطار مساعي الهيئة لتطوير السينما السعودية للمنافسة محلياً ودولياً.// انتهى //11:24ت م0032