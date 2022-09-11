أبها 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسرفعت أمانة منطقة عسير خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين أكثر من 9600 طن من النفايات التي تنوعت ما بين نفايات منزلية ومخلفات بناء وهدم من الساحات والطرق والأحياء.وأوضح المدير العام للإدارة العامة للنظافة بالأمانة المهندس محمد سبران بأن أعمال النظافة تأتي ضمن مبادرة إزالة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري، وفق الجدولة المستمرة للبرامج التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية بمدينة أبها، وتنوعت ما بين أعمال الرش والنظافة والتعقيم ونقل النفايات بمدينة أبها.وأكد سبران التزام الأمانة المستمر في تطبيق الأنظمة والتعليمات لمنع جميع السلوكيات غير المسؤولة التي تضر بالبيئة وتهدد راحة السكان وسلامتهم، داعياً المواطنين والمقيمين للتعاون في الإبلاغ عن أي ملاحظة عبر رقم البلاغات الموحد 940.// انتهى //12:30ت م0041