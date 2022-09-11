الرياض 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسأعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن صرف مستحقات الدفعة الثالثة عشرة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الثامنة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية؛ الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.وبلغ إجمالي ما أودع في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (33,789,881) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (19,266) وذلك لـ (49) مزارعاً، حيث بلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (517,478) طناً لـ(1743) مزارعاً.ولقرب إقفال موسم الاستلام لهذا العام، تدعو "المؤسسة" المزارعين لسرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.// انتهى //12:34ت م0043