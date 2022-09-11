الدمام 15 صفر 1444هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير خلال اجتماع اليوم، الحلول الهندسية العاجلة لرفع كفاءة الطرق بحاضرة الدمام، ورصد مستوى السلامة المرورية وتقديم الحلول المناسبة فيها، مع استكمال عمليات تحسين تقاطعات الطرق وربط الأحياء.واستعرض الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين، أبرز الحلول الهندسية للطرق بهدف رفع كفاءتها، ووضع حركة السير فيها، ونتائج دراسة مستوى الخدمة، ونسب السلامة المرورية بعدد من الطرق المخطط لتحسينها، كما تم الإطلاع على أهم القراءات المحدثة للتصاميم؛ ووضع الطرق والتقاطعات الأكثر حاجة للدخول في خطط التحسين، وسبل المعالجة الممكنة والمقترحات، واستكمال دراسة الطرق وقياس إمكانية تحمل مساراتها لحركة السير المتزايدة مما يستوجب الوقوف بشكل دوري على مستجدات هذه الطرق.وأكد معاليه ضرورة تحسين تصاميم الطرق وأهمية دراستها من جميع الجوانب الهندسية، وإيجاد حلول ضمن خطط الفريق في تحسين الطرق واعتماد أفضل المواصفات وأساليب المعالجة، والوقوف على مدى جودة وكفاءة الطرق ضمن التصاميم الهندسية لمداخل الطرق والتقاطعات ووضع المقاييس المناسبة ورسم الطرق وإعادة تحسينها، وذلك لتحسين حركة سير المركبات ومستخدميها.// انتهى //12:36ت م0045