الرياض 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واستقدّم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (13) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم الخدمة للرجال في مركز التأهيل الشامل في بريدة، ويوم الاثنين في فرع وزارة الإسكان ببريدة، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في مكتب البريد السعودي في بريدة، ويوم الأربعاء في مستشفى الصحة النفسية ببريدة لمدة يوم واحد لكل موقع.وفي منطقة مكة المكرمة تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا, ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل منهما.وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف يوم الاثنين خدماتها للرجال في متوسطة صلاح الدين بمدينة سكاكا، وللنساء في المتوسطة الثامنة والثانوية العاشرة للبنات بمدينة سكاكا لمدة يومين لكل منهما.وتواصل الوحدة المتنقلة بمنطقة تبوك تقديم خدماتها للرجال والنساء في متنزه الأمير فهد بن سلطان لمدة أسبوع.وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال وللنساء في محافظة الشملي بمنطقة حائل لمدة أسبوع، وفي محافظة بدر الجنوب بمنطقة نجران لمدة أسبوع للرجال ويومين للنساء، وفي مركز الحبيل بمنطقة عسير لمدة يومين، وللرجال في متوسطة الموسى بمنطقة الباحة لمدة يومين.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.يُذكر أن الخدمات المتنقلة تعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //12:44ت م0047