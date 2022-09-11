شقراء 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسشاركت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب وبالتعاون مع كلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء، في فعاليات "ملتقى شقراء للنحت"، الذي نظمه فرع وزارة الرياضة بمحافظة شقراء يومي الجمعة والسبت الماضيين، وذلك من خلال عيادة طبية متخصصة قدمت العديد من النصائح الصحية للزوار.وتأتي مشاركة الجامعة في الملتقى تجسيدًا لمبادراتها الموجهة لخدمة المجتمع المحلي من خلال نشر الوعي الصحي، حيث تضمنت العيادة الطبية عدة أركان للتوعية بأمراض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والبدانة، وخدمة التعريف بفصيلة الدم.// انتهى //12:53ت م0049