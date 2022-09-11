جدة 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسدشن مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بمحافظة جدة، برنامج "المحاكاة الطبية" الذي يُعد من البرامج المتطورة حديثاً بقسم الفيزياء الطبية بالمستشفى.ويأتي استخدام هذا البرنامج؛ لتطوير عمل الفيزيائيين الطبيين في اختبارات الجودة النوعية لأجهزة الأشعة التشخيصية، حيث يساعد المتدرب على اختبار برنامج محاكاة للقيام بتطبيقها على الأجهزة الفعلية، وذلك لتلافي الأخطاء وإتمام عملية الاختبارات على أكمل وجه ممكن، ويتميز باختصار الوقت وتقليل التعرض لجرعة إشعاعية غير مبررة.ويهتم البرنامج بتدريب المتخصصين بالفيزياء الطبية من أطباء فيزيائيين وطلاب الطب المتدربين؛ من أجل أن يكتسب المتدربون الخبرة اللازمة في هذا المجال الطبي المهم.وفي ذات السياق يقوم قسم الفيزياء الطبية بمستشفى الملك فهد بجدة، بتقديم خدمات كثيرة في المجال الطبي كالتشخيص الطبي وعلاج الأمراض البشرية، حيث يجري المتخصصون اختبارات الجودة النوعية والتقويم الدوري لعمل الأجهزة الخاصة بالتصوير الإشعاعي لضمان استمرار الخصائص المثلى.// انتهى //12:54ت م0050