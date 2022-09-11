الطائف 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله- على محافظة الطائف اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل مراكز: السيل الكبير، والهدا، والشفاء، وميسان، وقيا، وعشيرة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //13:00ت م0051