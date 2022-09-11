تونس 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسأحبطت وحدات من الأمن التونسي بمحافظة المنستير 10 عمليات هجرة غير شرعية في اتجاه الأراضي الأوروبية.وأفاد المسؤول الأمني بمحافظة المنستير عثمان بسباس اليوم، بأنه تم إيقاف 105 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية باتجاه الضفة الأخرى من المتوسط، مشيرًا إلى مصادرة 10 مراكب بحرية و 10محركات بحرية وكمية من المحروقات وعملة تونسية وأجنبية لدى المجموعة المهاجرة.// انتهى //13:18ت م0054