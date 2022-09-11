المذنب 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واستستقبل ساحة المزاد في مهرجان سكرية المذنب الحمراء، إنتاج أكثر من مليون نخلة تابعة لأكثر من 3000 مزرعة من داخل محافظة المذنب.ويتنافس مزارعو النخيل في المهرجان الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، على جودة المنتج التي تتنوع أصنافه إلى 41 صنفاً.ويشهد السوق المركزي بمحافظة المذنب، يومياً عدة مزادات لأنواع متعددة من التمور على رأسها السكرية الحمراء ، يتبعها البرحي ثم الشقراء والروثانه والحلوة وأم الخشب ونبتة راشد والونانة والرشودية وأم الحمام والخلاص ونبتة علي والعسيلة والمكتومي والصقعي وأم كبار ونبتة سيف والبريمى وحوشانة والمنيفي والقطارة والسالمية وغيرها من أنواع التمور.وبين المدير التنفيذي لمهرجان سكرية المذنب الحمراء الدكتور سليمان الرشيد، أن المهرجان يحظى بجودة عالية بفضل الأنظمة المطبقة فيه، أبرزها الكشف الصحي على التمور، والجولات الرقابية التي يقوم بها منسوبو فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم على الأصناف بالمهرجان، لافتاً إلى وجود عربات ذكية بالمهرجان، تمكن المشتري من الكشف على كامل كمية التمور، وفحصها بشكل دقيق ومباشر قبل دخولها ساحة المزاد، إلى جانب المسارات الموضوعة لكل صنف مما يسهل عملية الاختيار.// انتهى //14:35ت م0078