مكة المكرمة 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية خلال الدورة الحالية الثانية والأربعين لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره , بتركيب شاشات إلكترونية تفاعلية، ولافتات ترحيبية تحمل عبارات متنوعة، ولوحات إرشادية مُزودة بمحتوى واسع وشامل لمعلومات تفصيلية عن المسابقة، وذلك في مقر الاستضافة بفندق برج الساعة في مكة المكرمة.وتعرض الشاشات معلومات عن المسابقة من أوقات الاستماع وأوقات الزيارات إلى المعالم التاريخية بمكة المكرمة، كما تُمكن المشاركين من التعرف على البرامج الثقافية ومواقعها، وكذلك مواقع اللجان العاملة في المسابقة من أجل تقديم أرقى الخدمات للمتسابقين.يذكر أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره تقام في دورتها الثانية والأربعين في رحاب الحرم المكي الشريف في الفترة من الرابع عشر حتى الخامس والعشرين من شهر صفر الجاري، ويشارك فيها في "153" متسابقًا من 111 دولة من مختلف قارات العالم.// انتهى //14:40ت م0079