الرياض 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسأطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري أكاديميته SCCA لتطوير ممارسي بدائل تسوية المنازعات، لبناء نخبة من المهنيين الممارسين للبدائل في منطقة الشرق الأوسط.وبين المركز أن أكاديمية SCCA، ستُعنَى بالتمكين المعرفي والمهاري لممارسي البدائل من تحكيم ووساطة وغيرهما، وفقًا لأفضل المعايير وأحدث الممارسات الدولية، وبما يَصُب في جهود تمكين الصناعة في المنطقة، وتعزيز تنافسية ممارسيها العرب في المؤسسات والمحافل الدولية ذات الصلة.وستقدم أكاديمية SCCA برامج تدريبية احترافية ومتخصصة، تزَوّد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لممارسة بدائل تسوية المنازعات، بشراكات دولية، مستهدفةً المهنيين الراغبين في التمَكّن من مهارات التحكيم والوساطة وغيرهما أو بدء ممارستها، والمحامين والمستشارين القانونيين، والمحامين المتدربين، وعموم المهنيين، بالإضافة لتهيئة الأجيال الصاعدة.من جهته أكد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، أن الدافع إلى إطلاق أكاديمية SCCA هو تكريس جهود نشر ثقافة بدائل تسوية المنازعات تحت مظلة واحدة، تكون ذراعًا تأهيلية يُسَخّرها المركز في سبيل تطوير صناعة بدائل تسوية المنازعات، والنهوض بواقع ممارساتها محليًّا وإقليميًّا.ولمزيد من المعلومات عن أكاديمية SCCA وبرامجها التأهيلية زيارة الموقع الإلكتروني SCCA.ACADEMY .// انتهى //14:47ت م0081