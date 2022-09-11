القاهرة 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري الرئيس المعين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 سامح شكري اليوم بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إينجر أندرسن، التي تزور مصر حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز عمل المناخ، واستعراض رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر في شتى القضايا ذات الأولوية في عمل المناخ الدولي.// انتهى //14:49ت م0082