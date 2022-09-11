مكة المكرمة 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال تعقيم وتطهير البيت العتيق وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين 10 مرات يوميًا، بمنظومة عمل يقوم بها 4000 عامل وعاملة على مدار الساعة، حيث تتم تأهيلهم وتدريبهم للقيام بأعمال الغسيل كفرق عمل، وذلك وفق نظام دقيق يراعي كثافة الأعداد واختلاف الثقافات وشرف المكان والزمان.وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر الودعاني، أن العمل يبدأ داخل الحجر لغسله ويقوم بذلك مجموعة من العمالة مستخدمين المساحات الجلدية وسكب الماء ويعقب ذلك تجفيف الأرضيات.وأكد أن عملية التطهير باستخدام المساحات الجلدية تتم بطريقة فنية وسريعة لا تسبب في إعاقة الطائفين، ويستغرق تطهير كامل المطاف حوالي عشرين دقيقة، مشيرًا إلى أن أرضيات المسجد الحرام يتم تطهيرها باستخدام مواد خاصة بالمسجد الحرام، ثم يأتي بعدها عمليات رش المعطرات الخاصة بالمسجد الحرام.// انتهى //14:49ت م0083