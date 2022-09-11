عام / الرئيس المصري يلتقي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة
الأحد 1444/2/15 هـ الموافق 2022/09/11 م واس
القاهرة 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واس
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، المنعقد حاليًا بالقاهرة.
وتناول اللقاء الموضوعات المطروحة على الساحة الأفريقية خاصةً فيما يتعلق بدور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول.
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14:51ت م
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