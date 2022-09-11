الرياض 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسأصدرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء كتاباً بعنوان الدر المنير من خطب الجامع الكبير "الجزء الثاني – خطب في العبادات"، لسماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ .وأوضح معالي نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء المشرف على مكتب سماحة المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد أن هذا الإصدار هو الجزء الثاني من سلسلة خطب الجامع الكبير لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، وسيليه -بإذن الله تعالى- جزء ثالث "خطب في المعاملات".// انتهى //14:51ت م0087