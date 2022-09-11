أبوظبي 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الذي يزور أبوظبي حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث مختلف جوانب التعاون المشترك بين الإمارات وصربيا والفرص الواعدة لتنميته وتنويع قاعدته بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.// انتهى //14:54ت م0089