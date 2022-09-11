الرياض 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية اليونان لدى المملكة اليكسيس كونستانتوبولوس.وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.// انتهى //15:16ت م0092