الرياض 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واستشارك المملكة الأسبوع القادم في أعمال المؤتمر السنوي للمجلس الدولي للأرشيف، والذي ينعقد في العاصمة الإيطالية "روما"، في الفترة من 19 حتى 23 سبتمبر من هذا العام، برئاسة مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي، وعضوية كل من وزارة الخارجية ودارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة وعدد من الجهات.وتركز أعمال المؤتمر السنوي للمجلس لهذا العام على مناقشة القضايا التي تهم الإرشيفيين حول العالم ومحاولة تسليط الضوء على تجارب الدول في استثمار ما تحويه أرشيفاتها الوطنية من ثروات معلوماتية ومعرفية تسهم في تعزيز الثقافة المحلية والانتماء الوطني, كما يناقش المؤتمر الأرشيف الرقمي وما يمكن أن تقدمه تقنية المعلومات من خدمات تسهم في الارتقاء بمجريات العمل الأرشيفي.يذكر أن المجلس الدولي للأرشيف هو منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية، تهتم بالأرشيفات وتتوجه إلى الأرشيفيين في العالم أجمع.// انتهى //16:17ت م0108