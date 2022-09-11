عمّان 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم وفداً من الكونغرس الأمريكي برئاسة عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور مايك راوندز.وتناول اللقاء، العلاقات والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وبحث وسبل توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات، إضافة إلى الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وسبل التوصل إلى حلول سياسية لها.// انتهى //16:20ت م0109