الرياض 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، معالي وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، وبحث أوجه تعزيز العمل المشترك والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه يعزز الأمن والسلم الدوليين.حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح الحصيني.// انتهى //16:20ت م0110