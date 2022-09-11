القاهرة 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسواصل المؤتمر السادس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، المنعقد حاليًا بالقاهرة أعماله لليوم الثاني على التوالي، بعقد جلسة تحت عنوان "الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها".وأكد المشاركون في الجلسة، أن القانون الدولي أرسى فكرة التعاون وحسن الجوار وضرورة الاستخدام المنصف والعادل للثروات والموارد المشتركة بين الدول المتجاورة، حرصًا على استفادة جميع الدول وعدم تعرض الدول الأخرى التي تشترك في الموارد الواحدة لأي ضرر.وشددوا على أحقية دول القارة الأفريقية في أن تستغل مواردها وثرواتها الطبيعية لتحقيق التنمية لشعوبها، مشيرين إلى أن القانون الدولي تطرق على نحو تفصيلي لمسألة تنظيم العلاقات بين الدول على مستويي البحار والأنهار الدوليةالمشتركة.// انتهى //16:26ت م0111