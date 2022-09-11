الرياض 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واستستضيف مدينة الرياض -الأربعاء المقبل- الاجتماع الـ 20 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.ويأتي الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة؛ لتحقيق الأهداف المشتركة التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز جهود القطاعات الإسكانية الخليجية ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لمواطني دول الخليج.ويناقش قادة القطاع السكني بدول المجلس عدة ملفات يأتي في مقدمتها إستراتيجية إنشاء قواعد المعلومات الإسكانية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيناقش المجتمعون النظام العام الموحد لملاك العقارات، وجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان، وآلية تبادل التجارب والخبرات والمعلومات والتنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية، وإبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية، إضافة إلى رصد وتوثيق جهود وزارات الإسكان في دول المجلس في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.ومن المقرر أن تنعقد اجتماعات تحضيرية استباقية للجان التنسيقية والفنية المعنية بشؤون الإسكان، واجتماعات لأصحاب المعالي كبار مسؤولي الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي.// انتهى //16:29ت م0113