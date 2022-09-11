الرياض 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واستابعت لجنة السوق الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون، تنفيذ إعداد دراسة إستراتيجية التحول الرقمي للسوق الخليجية المشتركة خلال اجتماعهم الـ36، الخميس الماضي، في مقر الأمانة العامة بالرياض، بحضور جميع ممثلي دول مجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون، واتحاد غرف دول مجلس التعاون، وممثلي المراكز الإحصائية الوطنية في دول المجلس.جرى خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات أبرزها: متابعة تنفيذ قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعاتهم (115) و (116) فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، والتطرق أيضا لموضوعات السوق الخليجية المشتركة المعروضة على اللجان المختصة، كما جرى استكمال ما تبقى من متطلبات السوق الخليجية المشتركة، والتنسيق لاستكمال عقد الاجتماعات المشتركة للجنة السوق الخليجية المشتركة مع اللجان الفنية، والتي تناقش موضوعات السوق الخليجية المشتركة وفق الخطة الزمنية المعدة للاجتماعات المشتركة.واطلعت اللجنة على عرض مقدم من المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون يتعلق بمراحل العمل في المسح الإحصائي للمرحلة الثالثة لدراسة أرض الواقع لمسارات السوق الخليجية المشتركة، كما اطلعت على عروض مقدمة من المراكز الإحصائية الوطنية فيدول المجلس لبيان موقف التنفيذ لقواعد البيانات الإحصائية (المنصات) المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة التقرير المقدم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول تطبيق السوق الخليجية المشتركة.// انتهى //16:31ت م0115