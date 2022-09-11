بريدة 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أهمية الجهود المبذولة كافة لنشر الوعي المروري ‏وتوعية المجتمع لتفعيل السلامة المرورية لدى السائقين، والعمل على رصد الملاحظات في بعض الطرق بالمنطقة، انطلاقاً من حرص واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- على سلامة وراحة المواطنين والمقيمين وتحقيق رؤية المملكة 2030، منوهاً بالدور المهم للجنة لتفعيل وتطبيق سبل السلامة المرورية بالمنطقة، من خلال التنسيق والتعاون المتواصل بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية.جاء ذلك خلال ترؤس سموه، بالإمارة اليوم , اجتماعًا لمناقشة برامج السلامة المرورية بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ومدير مرور القصيم صالح العواجي.وناقش خلال الاجتماع الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الحوادث، والعمل على تسهيل الحركة المرورية، خصوصاً في ساعات الذروة في الطرق التي تشهد كثافة مرورية على الطرقات الرابطة بين محافظات المنطقة، ورصد الاختناقات المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.// انتهى //16:45ت م0116