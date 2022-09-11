الرياض 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسأعلن الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والروبوت انطلاق التصفيات الأولية المؤهلة للأولمبياد العالمي للروبوت للموسم 2022 على مستوى المملكة، تليها التصفيات النهائية المقررة بديتها في العاشر حتى الثاني عشر من أكتوبر المقبل، تحت عنوان "My Robot My Friend" "روبوتي صديقي"، بوصفه الجهة المشرفة على هذه التصفيات، التي يشاركه في الإشراف عليها المنظمة العالمية للأولمبياد العالمي للروبوت WRO، وبالتعاون مع وزارة التعليم وواحة الملك سلمان للعلوم.وأوضح الاتحاد أن هذه التصفيات تستهدف استكشاف وتنمية وتطوير مهارات طلاب وطالبات المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، إذ مشاركة الروبوت في مجالات خدمية عدة مثل الصحة والتعليم والخدمات اللوجستية وعديد من المجالات الاخرى.يذكر أن المسابقة انطلقت في عام 1990 في اسكتلندا، ويشارك في نهائياتها سنوياً أكثر من 100 ألف طالب من 90 دولة حول العالم، وأكثر من 30 ألف فريق، وينتظر أن يشارك في النهائيات هذا العام أكـثر من ثلاثة آلاف مشارك، لذا فإن هذه التصفيات تحظى بدعم وزارتي الرياضة والتعليم، وعدد من الجهات الأخرى سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار وتنمية القدرات البشرية وحققت المملكة العربية السعودية نجاحات و مراكز متقدمة في المواسم 2019م -2020م -2021م.مما يذكر أن نهائيات أولمبياد الروبوت ستقام في شهر نوفمبر من هذا العام في ألمانيا.وأعلن الاتحاد أيضاً تخصيص موقع للبطولة wrosaudi.com ، ويمكن التسجيل من خلاله للراغبين في المشاركة في هذه التصفيات.// انتهى //16:46ت م0117