القاهرة 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8.5 مليارات جنيه مصري، ليبلغ مستوى 711.01 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.8 مليار جنيه.وقفز مؤشر البورصة المصرية الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% لينهي التعاملات عند مستوى 10356.31 نقطة. وارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.61% مسجلًا 2287.96 نقطة. وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ليصل عند مستوى 3276.18 نقطة.// انتهى //16:48ت م0119