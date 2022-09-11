الرياض 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسحصدت "روشن" الشركة الوطنية الرائدة في مجال التطوير العقاري وإحدى المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، على اعتماد منظمة Best Place to Work كواحدة من أفضل بيئات العمل في المملكة.وجرى تصنيف الشركة نتيجة لجهودها المستمرة لتوفير بيئة عمل محفّزة تشجع على التميز والابتكار والإبداع وتسهم في رفع مستوى أداء الموظفين، من خلال عملية تقييم شاملة أظهرت نتائجها أن روشن واحدة من أكثر بيئات العمل جاذبية في المملكة.وشمل المسح استبيان رضى الموظفين عن فريق القيادة وتعزيز ثقافة المشاركة بين الموظفين وثقافة العمل بروح الفريق، إضافة إلى قياس آراء الموظفين تجاه المزايا الوظيفية وتركيز روشن على المبادرات الاجتماعية.يذكر أن "روشن" شركة تطوير عقاري وطنية رائدة، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تستهدف تقديم مستويات معيشة عالية الجودة للسعوديين ودعم الجهود الحكومية لزيادة معدلات تملك المواطنين للمساكن، كما تنفذ مشاريعها على مساحة تزيد عن 200 مليون متر مربع، لبناء مجتمعات متكاملة وتسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 بما في ذلك تحسين جودة الحياة لسكان المملكة.// انتهى //16:58ت م0123