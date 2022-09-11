القاهرة 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور أيمن عاشور، في مكتبه بالوزارة، اليوم .وهنأه السفير نقلي خلال اللقاء بمناسبة توليه مهام منصبه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق والنجاح.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون العلمي والأكاديمي بين المملكة ومصر، انطلاقًا من العلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.حضر اللقاء الملحق الثقافي بالقاهرة الدكتور أحمد بن عبدالله الفريح.// انتهى //17:09ت م0124