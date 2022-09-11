عمّان 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الذي يزور الأردن حاليًا.وبُحِثت خلال اللقاء أوجه التعاون بين الأردن ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بتلبية احتياجات اللاجئين السوريين، وضرورة مواصلة المجتمع الدولي والدول المانحة في تقديم الدعم اللازم للدول المضيفة للاجئين.// انتهى //17:32ت م0126