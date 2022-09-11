جازان 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , بمكتبه اليوم، مقر قيادة دوريات الأمن بمحافظة صبيا، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور عويد بن مهدي العنزي ومدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة العقيد فواز بن سليمان الدخيل.ونوه سموه بالدعم غير المحدود الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله– للقطاعات العسكرية والأمنية كافة، سواء بالآليات أو الأفراد البشرية المدربة على أحدث الوسائل التقنية، ما جعلها تقوم بدورها المناط بها في خدمة الدين ثم الملك والوطن، مثنياً على الجهود الموفقة لمنسوبي القطاعات الأمنية، مما كان له الأثر الكبير في تحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة في تحقيق الأمن والاستقرار لهذه البلاد المباركة.من جانبه، قدم مدير شرطة منطقة جازان شكره لسمو أمير المنطقة لتدشينه مقر قيادة دوريات الأمن بمحافظة صبيا، الذي يأتي امتداداً لدعمه واهتمامه الدائم بالأجهزة الأمنية، مما سيسهم في تطوير العمل الأمني.// انتهى //17:38ت م0127