الرياض 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، اليوم، الاجتماع الوزاري للجنة "السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية" المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج أعمال اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوزارية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية، ومناقشة توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين في ضوء رؤية المملكة 2030 وزيادة الاستثمارات البينية.وفي نهاية الاجتماع وقع سمو وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية الهند على محضر اجتماع اللجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي.حضر الاجتماع من الجانب السعودي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح الحصيني، فيما حضره من الجانب الهندي، وكيل وزارة الخارجية الهندية للشؤون القنصلية وشؤون المغتربين في الخارج الدكتور أوصاف سعيد، والوكيل المساعد لشؤون الخليج في وزارة الخارجية الهندية شيري فيبل.// انتهى //18:14ت م0129