القاهرة 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، معالي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة، سهى ناشد جندي في مكتبها بالوزارة، اليوم.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة بين الجانبين، وسبل تعزيزها، انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.وهنأها السفير بمناسبة توليها مهام منصبها وزيرة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، متمنيًا لها مزيدًا من التوفيق والنجاح.// انتهى //18:24ت م0132