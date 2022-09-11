الخرطوم 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واستشارك المنظمة العربية للتنمية الزراعية ممثلة بمكتبها الإقليمي للمشرق العربي في عمّان بالأردن في ورشة العمل التدريبية حول "إدارة مياه الري" التي ينظمها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) خلال المدة من 11 – 13 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"؛ لفائدة 15 متدرباً من الكوادر العاملة في مجال المياه والبيئة والحصاد المائي.وتهدف الورشة إلى تطوير القدرات الفنية والإدارية للعاملين في قطاع المياه والزراعة في وزارة الزراعة الأردنية والمساعدة في ترشيد استخدام المياه وتحقيق شروط استدامتها لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية منها.// انتهى //18:45ت م0137