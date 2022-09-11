الرياض 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واستركز هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، خلال استضافتها لفعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في نسخته الـ22 على مجموعة من البرامج والفعاليات العلمية، التي تستهدف النهوض بالعمل العربي المشترك، من خلال تبني مشاريع وأنشطة من شأنها تعزيز روابط التعاون بين مختلف المنظمات العربية المختصة، بما يخدم مصالح الشعوب العربية.ويعزز المهرجان في نسخته الحالية المسار العلمي من خلال إقامة فعاليات مختلفة وندوات هندسية وورش عمل، إضافةً إلى إقامة معرض للإنتاجات الإذاعية والتلفزيونية والتجهيزات التكنولوجية؛ بهدف تنشيط الإنتاج التلفزيوني والإذاعي العربي، والتعريف به، وتهيئة الفرصة لتبادل الرأي والخبرة بين العاملين في مجال الإنتاج والتصنيع، والتعريف بآخر المستجدات في المجال التكنولوجي المتعلق بالإنتاج والتصوير وغيرهما من الأمور التقنية عالية المستوى.ويحظى اتحاد إذاعات الدول العربية بنطاق تأثير واسع على القطاع الإذاعي والتلفزيوني دولياً وعربياً من خلال تطويره تقيناً وتشريعياً، بما يخدم هيئاته التلفزيونية والإذاعية للدول الأعضاء بالاتحاد، كما يمثل البعد الدولي عنصراً أساسياً في إستراتيجية الاتحاد منذ نشأته، وقد تمكن بفضل انفتاحه على المحيط الخارجي من إرساء شراكات وثيقة مع الاتحادات الإقليمية والدولية الشقيقة، وغيرها من الفاعلين في القطاع السمعي والبصري، من خلال مشاريع ومبادرات مشتركة تركز على تبادل الأخبار والبرامج وتبادل الخبرات والتدريب والتغطيات بشكل عام.ويعد اتحاد إذاعات الدول العربية عضواً نشطاً في اتحاد الإذاعات العالمي (WBU)، ويشارك بانتظام في اجتماعاته السنوية العامة والمتخصصة، التي تشمل مناقشة الإجراءات الموحدة، ومن بينها الأمن السيبراني، وحماية الترددات الإذاعية والتلفزيونية، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للاتصالات، إضافةً إلى توحيد جهود الإذاعيين في تطوير وسائل الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، عبر بروتوكول الإنترنت والشبكة السحابية.// انتهى //19:19ت م0140