عرعر 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسأقام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية اليوم حملة تبرع بالدم، تحت شعار "قطرة عطاء"، بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية، وذلك في المختبر الإقليمي بعرعر.وتستهدف الحملة جميع الأعمار سعياً من الهيئة للتعريف بأهمية الانعاش القلبي، لا سيما وأن حالات توقف القلب قد لا تنتظر حتى وصول سيارة الإسعاف فتتطلب التعامل معها بشكل سريع من قبل المبلغ أو أي شخص يمتلك المهارة في تقديم الخدمة الإسعافية في المرافق العامة.وتهدف الحملة إلى تعليم المشاركين الإسعافات الأولية، واستخدام الإنعاش القلبي الرئوي وطرق استخدام أجهزة إزالة الرجفان الآلية.// انتهى //19:44ت م0143