الرياض 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسأعلن المدير الفني للمنتخب السعودي إيرڤي رينارد قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام بمدينة أليكانتي الإسبانية خلال المدة من 17 حتى 27 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.وسيخوض الأخضر خلال المرحلة الثانية مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا في السابع والعشرين من الشهر نفسه، وستُلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.واستدعى المدير الفني إيرڤي رينارد 26 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، أحمد بامسعود، علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كنو، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.وسيغادر الأخضر مساء يوم السبت القادم إلى مدينة أليكانتي الإسبانية، بعد أن يجتمع لاعبو الأخضر في الرياض.الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.// انتهى //20:28ت م0145