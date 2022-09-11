الرياض 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسرأَس معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل, اليوم، الاجتماع التاسع والتسعين للمجلس، وذلك في مقر الأمانة العامة.ونُوقِش خلال الاجتماع عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، منها: إنشاء لجنة وطنية للأدوية الأساسية تُعنى بالتحديث المستمر لقائمة الأدوية الأساسية في المملكة وتحدد البدائل العلاجية للأدوية المشمولة في القائمة الدورية؛ وذلك تمهيداً للموافقة عليها.واستعرض المجلس تقرير أعمال المركز السعودي لزراعة الأعضاء ووحدة دعم مسار زراعة الأعضاء بمركز الإحالات الطبية بوزارة الصحة.ووافق المجلس على القواعد المنظمة لإيرادات ومصروفات الصندوق الخيري للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، وإضافة عضو للجنة الاستشارية للمركز, بالإضافة إلى الموافقة على الهيكل التنظيمي للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.// انتهى //20:33ت م0146