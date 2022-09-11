عمّان 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم وفداً من مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة السيناتور مايك راوند، ووفداً من أعضاء اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان النرويجي, كلاً على حدة.وجرى -خلال اللقائين- بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطويرها, بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.//انتهى//20:54ت م0147