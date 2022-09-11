رام الله 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسجدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم، مطالبته المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جدية للحفاظ على حلِّ الدولتين، وحمايته من إجراءات الاحتلال الغاشم الممنهجة لتدميره.وأكد أشتية - خلال لقاء المبعوث السويسري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وولفغانغ أماديوس برولهارت، ضرورة حشد الدعم السياسي من أجل حماية حلِّ الدولتين، وحشد الدعم المالي للفلسطينيين في ظل الأزمة المالية، نتيجة انحسار الدعم الدولي والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية والجائرة من أموالهم.وأطلع رئيسُ الوزراء الفلسطيني، المبعوثَ السويسري على تطورات الأوضاع وانتهاكات الاحتلال الغاشم، خصوصاً عمليات القتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والاقتحامات اليومية واعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، والاستيلاء على المزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.كما جرى- خلال اللقاء- بحث سبل إنجاح اجتماع الدول المانحة المزمع عقده الشهر الجاري في نيويورك.//انتهى//21:38ت م0149