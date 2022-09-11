القاهرة 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واستستضيف مصر يوم الثلاثاء المقبل المؤتمر الإقليمي لتصميم وتخطيط المطارات الذي تنظمه المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو" بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني المصري، بمشاركة عدد من الدول العربية والأفريقية والمنظمات المعنية بشئون الطيران.ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام إستراتيجية تخطيط وتصميم المطارات، وتعزيز مستويات السلامة بالمطارات ورفع كفاءة العاملين بها على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.//انتهى//21:40ت م0150