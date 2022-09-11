جدة 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسأحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب (249,779) قرص إمفيتامين مخدِّر في ميناء جدة الإسلامي بمحافظة جدة مخبأة داخل معدة حفر هيدروليكية، وقبضت على مستقبلها، وهو مواطن بمدينة الرياض، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.// انتهى //21:56ت م0153