الرياض 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسحققَ لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو فهد السميح ذهبية بطولة بولندا الدولية في وزن 54 كجم التي اختتمت اليوم، في بولندا.وبدأ السميح مشواره نحو الذهب بالتغلب على لاعب منتخب إسبانيا في دور الـ 16 ثم الفوز على لاعب منتخب بريطانيا في دور الـ 8 قبل تجاوزه للدور نصف النهائي، ثم واجه لاعب منتخب كرواتيا جوزيف تسكيرا المصنف الأول في الوزن في هذا البطولة وتمكن من التغلب عليه بجولتين مقابل لاشيء ليتوج بالمركز الأول والميدالية الذهبية.كما سبق ذلك تحقيق اللاعب علي المبروك الميدالية البرونزية في وزن 87 كجم حيث تمكَّن من الفوز على اللاعب البلجيكي في الدور ربع النهائي، قبل أن يخسر من لاعب منتخب الصين المصنف الأول في الوزن بجولتين مقابل جولة واحدة، محققاً المركز الثالث والميدالية البرونزية.// انتهى //22:07ت م0154