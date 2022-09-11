عمّان 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم، محاضرة بعنوان "العلاقات السعودية الأردنية"، نظمها معهد السياسة والمجتمع الأردني برعاية رئيس مجلس أمناء المعهد عزمي محافظة.وأوضح السفير السديري أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية هي علاقة ودية أخوية أخذت طابعاً دبلوماسياً مرموقاً، وامتازت بعراقتها المتجذرة التي تتعدى جميع المفاهيم وأبعاد المصالح والمحددات، أساسها المصداقية والتعاضد والوضوح في التعامل.وأكد أن العلاقات بين المملكة والأردن تاريخية وإستراتيجية، سواءً من منظور الجذور والتاريخ والهوية والقرابة، أو من المنظور الإستراتيجي بل والحيوي، حيث التحديات الواحدة، والمصالح المشتركة، والتوجهات والمصير الواحد، كما تشهد العلاقات اليوم أقوى من أي وقت مضى، وتمثل حلقة متميزة وأنموذجاً يُحتذى في العمل العربي المشترك، الأمر الذي تؤكده حالة التنسيق الدائم والتشاور المستمر بين البلدين على أعلى المستويات، ووحدة الموقف تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والعالمية.ومن المقرر أن يصدر المعهد ورقة مسار حول مخرجات نقاش المحاضرة، مع نخبة من السياسيين والمفكرين والباحثين والإعلاميين وقادة الرأي في الأردن.حضر المحاضرة الرئيس الفخري لمعهد السياسة والمجتمع الأردني الشريف شاكر بن زيد، ووزير الإعلام الأردني الأسبق صخر دودين، ووزير التجارة والصناعة والتموين الأردني الأسبق الدكتور طارق الحموري، ووزير الثقافة والشباب الأسبق، والمستشار الأكاديمي للمعهد الدكتور محمد أبو رمان.//انتهى//22:13ت م0156