الرياض 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسالتقى الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف، ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، وذلك في إطار زيارة رسمية قام بها الدكتور الطبيّب إلى جمهورية باكستان الإسلامية.وبحث اللقاءان علاقات التعاون الثنائية والتنسيق في مجال تبادل الخبرات بين البلدين الصديقين، لدعم عملية التطوير والتحول في المجالات الدفاعية، والسبل الكفيلة بتطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، كما تناولت اللقاءات عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:21ت م0157