الرياض 15 صفر 1444 هـ الموافق 11 سبتمبر 2022 م واسيخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا غدًا أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.ويستضيفُ الأخضرُ منتخبَ المالديف، في تمام التاسعة والنصف مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتَهم التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمَّدي والجهاز الفني المساعد، طبَّقوا خلالها تمارين تكتيكية.يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يستضيف المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023،التي تضمُّ إلى جانبه منتخبات، الصين، ميانمار، المالديف، وأوزبكستان، خلال المدة من 10 إلى 18 سبتمبر.// انتهى //22:21ت م0158